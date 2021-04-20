Агент: "Работа в "Спартаке" может заинтересовать Венгера"

Теги спартак москваарсен венгер

Агент: "Работа в "Спартаке" может заинтересовать Венгера"

Фото: твиттер Goal/Автор неизвестен

Футбольный агент Шандор Варга выразил мнение, что известный французский тренер Арсен Венгер мог бы возглавить московский "Спартак".

"Венгер уже тренировал один "красно-белый" клуб больше двадцати лет, думаю, не против потренировать и другой. Он с удовольствием бы вернулся на тренерский мостик, выглядит очень бодро в свои 71. Предложение от "Спартака" могло бы его заинтересовать, Венгер очень хорошо относится к России", - приводит слова Варги Sport24.

Напомним, что нынешний главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско отказался продлевать контракт, который истекает ближайшим летом. Таким образом, "Спартак" ведет поиск нового тренера. Что касается Венгера, то он является безработным после ухода из "Арсенала" в 2018 году.

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