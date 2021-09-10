Агент Рафы Силвы назвал причину срыва трансфера игрока в "Зенит"
Фото: инстаграм Рафаэля Силвы/Автор неизвестен
Антонио Араужо, агент полузащитника лиссабонской "Бенфики" Рафаэля Силвы, подтвердил информацию о том, что его подопечным в летнее трансферное окно интересовался петербургский "Зенит".
"Могу только сказать, что интерес из Росси был, но "Бенфика" не захотела отпускать игрока. Сейчас ситуация успокоилась. Рафа работает дальше и концентрируется на футболе", — приводит слова Араужо Sport24.
Ранее сообщалось, что "Зенит" готов заплатить за хавбека 30 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 28-летний Силва провел за "Бенфику" семь матчей и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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