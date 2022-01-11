Агент Ракицкого высказался о будущем игрока

Фото: инстаграм Ракицкого\Автор неизвестен

Вадим Шаблий, представитель украинского защитник "Зенита" Ярослава Ракицкого, высказался о будущем игрока в контексте возможного продления контракт с петербургским клубом.

"Пока ничего конкретного от "Зенита" нет. Ярослав едет на сборы, дальше будет видно.

Интерес от других команд? Есть разговоры", – сказал Шаблий.

Напомним, что нынешнее соглашение футболиста с сине-бело-голубыми рассчитано до конца этого сезона.

В текущей кампании в РПЛ Ракицкий сыграл 15 матчей, в которых забил 1 гол и сделал четыре ассиста.

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