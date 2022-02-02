Агент Ракицкого высказался о будущем игрока в "Зените"

Теги зенит санкт-петербургярослав ракицкий

Агент Ракицкого высказался о будущем игрока в "Зените"

Фото: инстаграм Ярослава Ракицкого/Автор неизвестен

Максим Дудченко, агент украинского защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого, поделился мнением о будущем своего подопечного в петербургском клубе.

"Мы действительно получили предложение от "Зенита" о продлении контракта. Какой приоритет у Ярослава? Все зависит от того, договоримся ли мы по условиям или нет. На данный момент этого не получается сделать. У нас есть предложения от других клубов", - приводит слова Дудченко Sport24.

32-летний Ракицкий выступает за "Зенит" с 2019 года. Всего за петербургский клуб он провел 107 матчей, забил семь голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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