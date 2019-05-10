Агент Ракитича: "Он хочет помочь "Барселоне" выиграть еще один трофей"

Брат и агент Ивана Ракитича Деян рассказал, что думает об интересе к его клиенту со стороны "Интера". Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

"Сейчас Ракитич очень счастлив выступать за "Барселону", команду, которая является самой великой в мире. "Интер"? Я не знаю, что ждет его в будущем. Он хочет помочь "Барселоне" выиграть еще один трофей.

Поражение от "Ливерпуля" не умаляет великого сезона для "Барсы", - сказал Деян.

Ранее сообщалось, что "Интер" готов купить 31-летнего хорвата за 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Ракитич провел 51 матч, в которых отметился пятью голами и девятью ассистами.

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