Агент Ракитича сделал важное заявление о будущем футболиста

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Агент Ракитича сделал важное заявление о будущем футболиста

Артуро Каналес, агент полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича, сделал важное заявление о будущем своего клиента.

Ранее появились слухи, что 30-летний хорват намерен сменить команду летом 2019 года. В его услугах заинтересованы "Челси", ПСЖ и "Интер".

"Это неправда. Иван не собирается покидать Испанию летом" - приводит слова агента Sky Sports.

Ракитич выступает за "Барселону" с 2014 года, сыграл 246 матчей, забил 33 гола и сделал 33 ассиста. Его контракт с "блауграной" рассчитан до июня 2021 года. Стоимость футболиста оценивается в 65 миллионов евро.

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