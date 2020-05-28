Агент Рами анонсировал подачу жалобы на "Сочи" в ФИФА и CAS

Рубен Хавьер Косо Руиз, агент защитника "Сочи" Адиля Рами, заявил, что его клиент здоров и готов играть, а российскому клубу придётся ответить за аннулирование с ним контракта.

"Контракт с Рами был аннулирован из-за того, что он скрыл тяжёлую травму? Это фейк. Сейчас будет ФИФА и CAS. Рами будет играть в своём следующем клубе. Был бы он готов играть в конце июня? Да", - сказал агент.

34-летний француз перешёл в "Сочи" в феврале на правах свободного агента, заключив контракт до конца нынешнего сезона, однако из-за травмы так и не дебютировал за новую команду.

Накануне адвокат Рами посетовал, что южане не платят деньги его клиенту, в связи с чем центрбек задумался об уходе из клуба.

Впоследствии выяснилось, что "Сочи" ещё 26 мая аннулировал контракт с игроком, поскольку тот якобы скрыл при переходе наличие серьёзной травмы.

Не пропустите: Комментатор Моссаковский высмеял переход Рами в "Сочи". | http://soccernews.ru