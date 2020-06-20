Агент Рами ответил Ротенбергу, назвавшему француза "обманщиком"
Рубен Хавьер Косо Руиз, агент бывшего защитника "Сочи" Адиля Рами, отреагировал на заявление владельца российского клуба Бориса Ротенберга, который обвинил его клиента в скрытии серьёзной травмы.
"Ротенберг сказал, что Рами скрыл травму и соврал клубу? Это невероятно... После клубного медосмотра всё было в порядке. Он разорвал контракт с "Фенербахче", чтобы подписать с "Сочи". Вы думаете, если бы Адиль был травмирован, он сделал бы так: сперва разорвал действующее соглашение, а потом уже поехал на медосмотр для подписания нового?" - сказал агент.
Напомним, что "Сочи" расторг контракт с именитым французом после того, как выяснилось, что он не сможет играть на профессиональном уровне из-за обширной и глубокой травмы хряща.
34-летний Рами перешёл в российский клуб в феврале на правах свободного агента, но дебютировать за новую команду так и не сумел.
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