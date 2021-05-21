Агент Рамиреса прокомментировал ход переговоров с "Рубином"

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Представитель агентства, которое ведёт дела форварда словацкого ДАК Эрика Рамиреса, рассказал, что 22-летний венесуэлец действительно может оказаться в "Рубине".

"Сделка не завершена. Сейчас мы разговариваем с обеими сторонами. Пока я не могу раскрыть больше информации. Нужно немного подождать", - заявил агент.

Ранее сообщалось, что трансфер нападающего уже согласован. Сумма сделки составит 3 миллиона евро.

Рамирес является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша чемпионата Словакии. Он забил 16 голов в 30 матчах.

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