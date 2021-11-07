Агент Рамоса высказался о возможном разрыве контракта с ПСЖ

Фото: инстаграм Рамоса/Автор неизвестен

Рене Рамос, агент и брат испанского футболиста ПСЖ Серхио Рамоса, прокомментировал слухи о возможном разрыве контракта с парижанами.

"Серхио не планирует завершать карьеру или разрывать свой контракт с клубом. В этом нет никаких сомнений. Сейчас у него физическая проблема. Серхио будет играть, когда сможет", — цитирует Рене Рамоса El Mundo.

Напомним, что Рамос перешел в ПСЖ из "Реала" на правах свободного агента, однако до сих не дебютировал за парижский клуб из-за травмы.

Также не пропустите: Лотар Маттеус высказался об Алабе в "Реале". | http://soccernews.ru