Агент: "Рано говорить об уходе Фернандеша из "Локомотива"

Теги локомотив москвамануэл фернандеш

Агент: "Рано говорить об уходе Фернандеша из "Локомотива"
Паулу Барбоза, агент португальского полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша, опроверг информацию о том, что его клиент перейдет в турецкий клуб "Гезтепе".

"Новость о том, что Фернандеш продолжит карьеру в "Гезтепе" - неправда. Пока рано говорить, что Фернандеша точно не будет в "Локомотиве" на следующий сезон. Пока ничего конкретного про его будущее не могу сказать", - приводят слова Барбозы российские СМИ.

Напомним, что контракт хавбека с "железнодорожниками" истекает в конце июня этого года.

В минувшем сезоне 33-летний Фернандеш провел за "Локомотив" 29 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

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