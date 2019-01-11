Агент рассказал, где Левандовски хочет продолжить карьеру

Чезари Кухарски, агент форварда "Баварии" Роберта Левандовски, рассказал от каких предложений отказывался его клиент.

По его словам, летом Левандовски отказался переходить в ПСЖ и в один из клубов АПЛ, так как единственным возможным местом продолжения карьеры он считает "Реал".

Соглашение Левандовски с "Баварией" действует до 2021 года.

В нынешнем сезоне поляк провел 24 игры, в которых отметился 22 голами и пятью результативными передачами.

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