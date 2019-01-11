Агент рассказал, где Левандовски хочет продолжить карьеру

Теги бавария мюнхенроберт левандовскиреал мадрид

Агент рассказал, где Левандовски хочет продолжить карьеру

Чезари Кухарски, агент форварда "Баварии" Роберта Левандовски, рассказал от каких предложений отказывался его клиент.

По его словам, летом Левандовски отказался переходить в ПСЖ и в один из клубов АПЛ, так как единственным возможным местом продолжения карьеры он считает "Реал".

Соглашение Левандовски с "Баварией" действует до 2021 года.

В нынешнем сезоне поляк провел 24 игры, в которых отметился 22 голами и пятью результативными передачами.

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