Агент рассказал, где Левандовски хочет продолжить карьеру
Чезари Кухарски, агент форварда "Баварии" Роберта Левандовски, рассказал от каких предложений отказывался его клиент.
По его словам, летом Левандовски отказался переходить в ПСЖ и в один из клубов АПЛ, так как единственным возможным местом продолжения карьеры он считает "Реал".
Соглашение Левандовски с "Баварией" действует до 2021 года.
В нынешнем сезоне поляк провел 24 игры, в которых отметился 22 голами и пятью результативными передачами.
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|17
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|5
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|17
|28
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|27
|7
|Хоффенхайм
|17
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|Герта
|17
|24
|9
|Байер Леверкузен
|17
|24
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|Вердер Бремен
|17
|22
|11
|Фрайбург
|17
|21
|12
|Майнц 05
|17
|21
|13
|Шальке
|17
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|14
|Фортуна Дюссельдорф
|17
|18
|15
|Аугсбург
|17
|15
|16
|Штутгарт
|17
|14
|17
|Ганновер 96
|17
|11
|18
|ФК Нюрнберг
|17
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