Агент рассказал, где продолжит карьеру Боккетти

Андреа д’Амико, агент защитника "Спартака" Сальваторе Боккетти, заявил, что его клиент останется в московском клубе.

"Сообщения о скором переходе Боккетти в "Дженоа" или "Верону" не соответствуют действительности. Он продолжит карьеру в "Спартаке", - сказал агент.

В то же время СМИ утверждают, что "Спартак" в самое ближайшее время расторгнет контракт с 32-летним итальянцем.

Напомним, что соглашение между сторонами истекает в 2020 году.

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