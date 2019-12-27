Агент рассказал, где продолжит карьеру Смолов после ухода из "Локомотива"

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Агент рассказал, где продолжит карьеру Смолов после ухода из "Локомотива"

Герман Ткаченко, агент форварда "Локомотива" Фёдора Смолова, сделал важное заявление о будущем своего клиента.

"Мы хотим ещё полтора года быть в "Локомотиве", всё-таки здесь завершить проект на мажорной ноте. Неплохо сыграть в Лиге Чемпионов, но надо выиграть что-то, вернуть ощущение того кайфа. После этого мы будем либо в Америки, либо в Китае", - сказал агент.

29-летний Смолов выступает за "Локомотив" с лета 2018 года, сыграл 48 матчей, забил 11 голов и сделал 7 ассистов.

Контракт игрока с "железнодорожниками" рассчитан до июня 2022 года.

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