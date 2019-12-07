Агент рассказал, как Дзюба мог спасти Кокорина от тюремного заключения

Спортивный агент Владимир Абрамов считает, что форвард "Зенита" Артём Дзюба мог повлиять на ситуацию с уголовным преследованием партнёра по команде Александра Кокорина.

"Артёму Дзюбе не хватило смелости. Ему, видно, сказали: "Слушай, ты там поменьше говори! Тебя страна так высоко подняла, и лично её первый человек. Не надо, не выступай по вопросу Александра Кокорина". И он не стал. Хотя я уверен, что одному только Артёму Дзюбе тогда можно было просто поднять голос, и вопрос бы сразу решился", - сказал агент.

Напомним, что Кокорин был арестован за участие в двух драках в центре Москвы в октябре прошлого года. Помимо него в СИЗО угодили брат футболиста Кирилл, полузащитник "Ростова" Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий.

Всех фигурантов дела приговорили к реальному тюремному сроку. На свободу Кокорин вышел только в сентябре этого года по УДО.

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