Агент рассказал, как проходит оформление трансфера Гайча в ЦСКА

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Агент рассказал, как проходит оформление трансфера Гайча в ЦСКА

Матиас Фавано, агент нападающего "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайча, рассказал, что трансфер форварда в ЦСКА может состояться в ближайшее время.

"Гайч принимает предложение ЦСКА, но сейчас мы ждем последних деталей соглашения. Контракт согласован на пять лет, пока не могу сказать подробнее", – приводит слова Фавано Sport24. 

Ранее сообщалось, что российский клуб заплатит за футболист 8,5 миллионов евро. "Сан-Лоренсо" получит 20 процентов от суммы последующего трансфера форварда.

21-летний Гайч является воспитанником "Сан Лоренцо", сыграл 27 матчей, забил 7 голов и сделал 1 ассист.

Не пропустите: ЦСКА интересуется испанским форвардом из чемпионата Португалии. | http://soccernews.ru
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