Агент рассказал, когда ЦСКА объявит о трансфере Гайча

Фабиан Бустос, агент форварда Адольфо Гайча, рассказал, когда ЦСКА объявит о трансфере футболиста.

"Насколько мне известно, ЦСКА собирается объявить о трансфере Гайча 3 августа", - приводит слова агента Metaratings.

Ранее Гайч выступал за аргентинский "Сан Лоренцо". В минувшем сезоне на его счету пять голов в 12 играх.

Напомним, что трансфер Гайча обошелся ЦСКА в 8,5 миллиона евро.

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