Агент рассказал, когда ЦСКА объявит о трансфере Гайча

Теги цска москваадольфо гайч

Агент рассказал, когда ЦСКА объявит о трансфере Гайча

Фабиан Бустос, агент форварда Адольфо Гайча, рассказал, когда ЦСКА объявит о трансфере футболиста.

"Насколько мне известно, ЦСКА собирается объявить о трансфере Гайча 3 августа", - приводит слова агента Metaratings.

Ранее Гайч выступал за аргентинский "Сан Лоренцо". В минувшем сезоне на его счету пять голов в 12 играх.

Напомним, что трансфер Гайча обошелся ЦСКА в 8,5 миллиона евро.

Читайте также: Бекао вернется в ЦСКА. Клуб заплатит 10 миллионов евро. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Названа дата медосмотра и зарплата Урунова в "Спартаке"

Названа дата медосмотра и зарплата Урунова в "Спартаке"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов