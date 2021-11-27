Агент рассказал, когда Лаксальт вернётся на поле

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Полузащитник московского "Динамо" Диего Лаксальт должен в скором времени окончательно восстановиться после травмы.

"Долгое восстановление Диего связано со сложностью травмы – всё-таки у него был разрыв связки. Думаю, он сыграет до остановки чемпионата на зимний перерыв", - сказал агент футболиста Ариэль Красоуски.

В текущем сезоне уругваец сыграл за "Динамо" 7 матчей, результативными действиями не отличался.

Лаксальт летом за 3,5 миллиона евро перешёл в российский клуб из "Милана".

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