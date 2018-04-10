Агент рассказал о будущем Бэйла

Агент полузащитника "Реала" Гарета Бэйла Джонатан Барнетт прокомментировал информацию о том, что его клиент летом сменит клуб.

"Бэйл является игроком "Реала". Он любит "Реал" и в клубе его ценят. Журналисты, которые пишут о его уходе, не знают, что происходит на самом деле. Им просто нужно хоть что-то написать. Их не интересуется правда это или нет", - приводит слова Барнетта ESPN.

Ранее сообщалось, что хавбека хочет купить "Манчестер Юнайтед", а "Реал" оценивает его в 90-100 миллионов евро. Также он входит в сферу интересов "Тоттенхэма" и "Челси".

В этом сезоне 28-летний Бэйл провел за "Реал" 31 матч и забил 14 голов.

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