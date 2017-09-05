Агент рассказал о целях визита Маурисио в Москву

Агент защитника римского "Лацио" Маурисио, известного в России по выступлениям за "Спартак", Карлуш Гонсалвеш рассказал о целях визита своего клиента в Москву.

"Зачем Маурисио прилетел в Москву? Ему нравится этот город, приехал еще раз погулять тут. А трансферное окно в России закрыто, не правда ли? Переезд в Россию в зимнее трансферное окно? Посмотрим… Пока он принадлежит "Лацио", - цитирует Гонсалвеша Спорт день за днем.

Напомним, Зобнин оценил шансы "Спартака" в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru