Агент рассказал о деталях трансфера Ташаева в "Спартак"

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Агент рассказал о деталях трансфера Ташаева в "Спартак"
Агент полузащитника Александра Ташаева Алан Агузаров рассказал подробности перехода своего клиента из "Динамо" в "Спартак".

"Контракт подписан на 4 года. "Спартак" заплатил 1,5 миллиона евро – сумму отступных, которая была прописана в контракте Ташаева", – приводят слова Агузарова российские СМИ.

24-летний Ташаев выступал за "Динамо" с 2014 года, провел за клуб 86 матчей и забил 11 голов.

Не пропустите: Ташаев стал игроком "Спартака". | http://soccernews.ru

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