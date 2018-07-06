Агент рассказал о деталях трансфера Ташаева в "Спартак"



Агент полузащитника Александра Ташаева Алан Агузаров рассказал подробности перехода своего клиента из "Динамо" в "Спартак".

"Контракт подписан на 4 года. "Спартак" заплатил 1,5 миллиона евро – сумму отступных, которая была прописана в контракте Ташаева", – приводят слова Агузарова российские СМИ.

24-летний Ташаев выступал за "Динамо" с 2014 года, провел за клуб 86 матчей и забил 11 голов.

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