Агент рассказал о несостоявшемся переходе Ананидзе в "Манчестер Сити"

Теги манчестер ситиспартак москваджано ананидзе

Агент рассказал о несостоявшемся переходе Ананидзе в "Манчестер Сити"

Фото твиттер "Ротора"

Футбольный агент Алан Прудников назвал европейский топ-клуб, который хотел купить экс-полузащитника "Спартака" Джано Ананидзе.

"Я находил клуб, готовый его купить. Джано безумно одарённый парнишка. С 14 лет наблюдал за ним. Что за клуб? "Манчестер Сити". Они хотели купить Джано, когда у него был самый классный расцвет его игры в "Спартаке". До травмы.

Генеральные директоры, которые были в "Спартаке", на тот момент не рассматривали продажу Джано. Жаль - у него светлая голова, он был бы настоящей находкой для европейского футбола", - считает Прудников.

Грузинский хавбек выступал за "Спартак" с 2007 по 2020 год. После ухода из московского клуба он оказался в "Анортосисе", а позднее - в "Роторе". С апреля этого года играет за тбилисское "Динамо".

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