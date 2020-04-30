Агент рассказал о несостоявшемся переходе Дзагоева в "Спартак"

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев однажды мог оказаться в "Спартаке", об этом рассказал бывший агент футболиста Марат Хинчагов.

"Выходили все, начиная от "Локомотива". "Спартак", понятное дело, без шансов. "Спартак" знал о Дзагоеве: мы же не только в ЦСКА его предлагали. Там история похожа на историю Жиркова. Все клубы тогда отказались. "Спартак" тогда взял Горбатенко. На самом деле, по мнению всех специалистов, Горбатенко стоял выше Дзагоева по уровню в Тольятти. Тогда армейцы взяли и Рыжова, и Власова. В клубе на них были большие планы.Больше, чем на Алана. Дзагу взяли в ЦСКА, потому что настоял Валерий Георгиевич [Газзаев]", - сказал агент.

29-летний хавбек выступает за ЦСКА с 2008 года. Действующий контракт между сторонами истекает в июне 2021 года.

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