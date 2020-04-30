Агент рассказал о несостоявшемся переходе Дзагоева в "Спартак"

Теги цска москваспартак москваалан дзагоев

Агент рассказал о несостоявшемся переходе Дзагоева в "Спартак"

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев однажды мог оказаться в "Спартаке", об этом рассказал бывший агент футболиста Марат Хинчагов.

"Выходили все, начиная от "Локомотива". "Спартак", понятное дело, без шансов. "Спартак" знал о Дзагоеве: мы же не только в ЦСКА его предлагали. Там история похожа на историю Жиркова. Все клубы тогда отказались. "Спартак" тогда взял Горбатенко. На самом деле, по мнению всех специалистов, Горбатенко стоял выше Дзагоева по уровню в Тольятти. Тогда армейцы взяли и Рыжова, и Власова. В клубе на них были большие планы.Больше, чем на Алана. Дзагу взяли в ЦСКА, потому что настоял Валерий Георгиевич [Газзаев]", - сказал агент.

29-летний хавбек выступает за ЦСКА с 2008 года. Действующий контракт между сторонами истекает в июне 2021 года.

Не пропустите: Форвард "Спартака" Георгий Мелкадзе имеет предложения из Бельгии и Шотландии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кейн восстановился после операции на бедре

Кейн восстановился после операции на бедре

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов