Агент рассказал о несостоявшемся переходе Егора Титова в "Баварию"
Футбольный агент Арсен Минасов рассказал, что полузащитник московского "Спартака" Егор Титов мог перейти в мюнхенскую "Баварию".
"Я привез в "Спартак" предложение из Германии по Егору Титову. Дело было еще до ввода евро, в ходу были немецкие марки. Немцы хотели купить Титова за 15 миллионов марок. "Спартак" готов был сразу продать, но за 25, не меньше. И отказал. А через два месяца, после неудачного выступления ранней весной в еврокубках, со мной связались из "Спартака" и спросили, могу ли я узнать: предложение ещё в силе? Если да — продаем. Покупатель ответил — нет, оно уже устарело, но за три-четыре миллиона можем подумать", - приводит слова Минасова "Матч ТВ".
Титов выступал за "Спартак" с 1995 по 2008 годы. В составе "красно-белых" он шесть раз становился чемпионом России, дважды выигрывал национальный кубок, дважды признавался лучшим футболистом сезона. После ухода из "Спартака" играл за "Химки", астанинский "Локомотив" и тульский "Арсенал". За сборную России сыграл 41 матч и забил семь голов. После завершения карьеры работал ассистентом главного тренера "Спартака" и "Енисея" Дмитрия Аленичева.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|31
|73
|2
|Боруссия Дортмунд
|31
|66
|3
|РБ Лейпциг
|31
|62
|4
|Байер Леверкузен
|31
|57
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|31
|56
|6
|Вольфсбург
|31
|46
|7
|Хоффенхайм
|31
|43
|8
|Фрайбург
|31
|42
|9
|Шальке
|31
|39
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|31
|38
|11
|Герта
|31
|38
|12
|Кельн
|31
|35
|13
|Аугсбург
|31
|35
|14
|Унион Берлин
|31
|35
|15
|Майнц 05
|31
|31
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|31
|28
|17
|Вердер Бремен
|31
|28
|18
|Падерборн
|31
|20