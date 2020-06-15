Агент рассказал о несостоявшемся переходе Егора Титова в "Баварию"

Футбольный агент Арсен Минасов рассказал, что полузащитник московского "Спартака" Егор Титов мог перейти в мюнхенскую "Баварию".

"Я привез в "Спартак" предложение из Германии по Егору Титову. Дело было еще до ввода евро, в ходу были немецкие марки. Немцы хотели купить Титова за 15 миллионов марок. "Спартак" готов был сразу продать, но за 25, не меньше. И отказал. А через два месяца, после неудачного выступления ранней весной в еврокубках, со мной связались из "Спартака" и спросили, могу ли я узнать: предложение ещё в силе? Если да — продаем. Покупатель ответил — нет, оно уже устарело, но за три-четыре миллиона можем подумать", - приводит слова Минасова "Матч ТВ".

Титов выступал за "Спартак" с 1995 по 2008 годы. В составе "красно-белых" он шесть раз становился чемпионом России, дважды выигрывал национальный кубок, дважды признавался лучшим футболистом сезона. После ухода из "Спартака" играл за "Химки", астанинский "Локомотив" и тульский "Арсенал". За сборную России сыграл 41 матч и забил семь голов. После завершения карьеры работал ассистентом главного тренера "Спартака" и "Енисея" Дмитрия Аленичева.

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