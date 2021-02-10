Агент рассказал о несостоявшемся переходе Мевли в ЦСКА

Агент Андрей Степанов рассказал, что несколько лет назад московский ЦСКА проявлял интерес к словенскому защитнику "Сочи" Михе Мевле, который тогда выступал за петербургский "Зенит".

"Несколько лет назад ЦСКА интересовался нашим клиентом Михой Мевлей. Он тогда играл за "Зенит". Были попытки навести мосты для возможного перехода, но нам объяснили, что переход из "Зенита" в ЦСКА невозможен. Не только по спортивным причинам. Так что эта тема отпала", — приводит слова Степанова "Матч ТВ".

30-летний Мевля перешел в "Сочи" в сентябре 2019 года из "Зенита" за четыре миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах и забил три гола.

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