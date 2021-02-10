Агент рассказал о несостоявшемся переходе Мевли в ЦСКА
Агент Андрей Степанов рассказал, что несколько лет назад московский ЦСКА проявлял интерес к словенскому защитнику "Сочи" Михе Мевле, который тогда выступал за петербургский "Зенит".
"Несколько лет назад ЦСКА интересовался нашим клиентом Михой Мевлей. Он тогда играл за "Зенит". Были попытки навести мосты для возможного перехода, но нам объяснили, что переход из "Зенита" в ЦСКА невозможен. Не только по спортивным причинам. Так что эта тема отпала", — приводит слова Степанова "Матч ТВ".
30-летний Мевля перешел в "Сочи" в сентябре 2019 года из "Зенита" за четыре миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах и забил три гола.
Не пропустите: ЦСКА отменил товарищеские матчи с испанскими клубами. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Агент рассказал о несостоявшемся переходе Мевли в ЦСКА
-
Семак высказался об интимном видео с участием Дзюбы
-
Конте поругался с руководителем "Ювентуса" после матча Кубка Италии
-
Реднапп назвал фаворита в чемпионской гонке АПЛ
-
Арендованный у ЦСКА Гайч встретился с тренером "Беневенто" Индзаги
-
Зидан высказался о будущем Рамоса в "Реале"
-
Тренер "Ривер Плейт" высказался о возможном переходе Дриусси
-
Украинец Путин не прошел просмотр в белорусском клубе
-
"Бенфика" купила бывшую трансферную цель "Спартака"
-
"Фенербахче" с Озилом в составе вылетел из Кубка Турции
-
Рэшфорд провел юбилейный матч за "Манчестер Юнайтед"
-
Руководитель "Уфы" высказался о возможном возвращении Газизова
-
Лидер "Шахтера" готов на существенное снижение зарплаты ради ухода из клуба
-
Главные новости дня: 9 февраля
-
Карим Бензема высказался о матче с "Хетафе"
-
1
Оба матча "Бенфики" и "Арсенала" в Лиги Европы пройдут на нейтральных полях
-
Гол Мактоминей в дополнительное время вывел "МЮ" в 1/4 Кубка Англии
-
"Реал" обыграл "Хетафе" в перенесенном матче 1 тура Ла Лиги
-
Французские клубы попросили у правительства финансовую помощь
-
"Ювентусу" хватило ничьей для выхода в финал Кубка Италии