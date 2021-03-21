Агент рассказал о несостоявшемся переходе Рассказова в итальянский клуб

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Валериюс Мижигурскис, агент защитника московского "Спартака" Николая Рассказова, который выступает за тульский "Арсенал" на правах аренды, рассказал, что у его подопечного был вариант с переходом в итальянский "Лечче".

"Интерес конкретный к Рассказову был у "Лечче". Готовы были его взять, но у него жена тогда была беременна. Это было года полтора назад. Сейчас руководство "Спартака" рассчитывает на Колю. И он хочет играть в "Спартаке", – приводит слова Мижигурскиса "Матч ТВ".

В нынешнем сезоне 23-летний Рассказов провел за "Арсенал" 14 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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