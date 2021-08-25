Агент рассказал о несостоявшемся переходе Титова в "Баварию"

Агент Владимир Абрамов рассказал, что в 2000 году мюнхенская "Бавария" интересовалась тогдашним полузащитником московского "Спартака" Егором Титовым, но трансфер не состоялся.

"Бавария" отправила письмо на мое имя, что действительно заинтересована в Титове, и запросила сумму. Тогда я позвонил Романцеву, и он грубо ответил, что Егора продадут минимум за 20 миллионов. Я передал это "Баварии". А они же не скажут по-немецки: "Да пошли вы на ###". Просто поблагодарили, сказав, что за 8 млн купят двух классных футболистов", - приводит слова Абрамова Sports.ru.

Титов является воспитанником "Спартака". Он выступал за клуб с 1992 по 2008 годы. В составе "красно-белых" хавбек шесть раз становился чемпионом России.

Не пропустите: "Спартак" перехватил трансферную цель "Зенита". | http://soccernews.ru