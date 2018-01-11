Агент рассказал о планах на будущее Милевского

Агент форварда брестского "Динамо" Артема Милевского Александр Панков рассказал о планах на будущее своего клиента.

"На 90 процентов Милевский останется в "Динамо" Брест. 10 процентов даю на то, что он может уйти. Понятно, что если появится какой-то вариант поиграть в сильном чемпионате, Лиге Чемпионов или Лиге Европы, то мы, возможно, подумаем. Я склоняюсь к тому, чтобы он остался в "Динамо", ведь его там ценят, под него специально подогнали тактику", - цитирует агента Rusfootball.info.

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