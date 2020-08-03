Агент рассказал о состоянии здоровья Магнуссона и Сигурдссона

Бьярки Гуннлаугсон, агент футболистов ЦСКА Хердура Магнуссона и Арнора Сигурдссона, прокомментировал информацию, что его клиенты сдали сомнительные тесты на коронавирус.

"Хердур и Арнор полностью здоровы и уже завтра начнут тренироваться с командой. На вопросы о сомнительных тестах пусть отвечает ЦСКА. Я только могу сказать, что они готовы тренироваться", - заявил агент.

В минувшем сезоне на счету Магнуссона два забитых мяча в 27 играх. Сигурдссон провел 22 поединка и отметился четырьмя голами.

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