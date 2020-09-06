Агент рассказал о сроках возвращения в строй Ильзата Ахметов
Ираклий Гегечкори, агент полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, сообщил, что футболист сможет выйти на поле не раньше второй половины октября.
"Сейчас он тренируется бесконтактно. В начале октября, думаю, начнет тренироваться без ограничений, а в середине октября, как наберет форму, сможет играть. Но это будет решение тренера - выпускать его или нет", - приводит слова Гегечкори ТАСС.
22-летний Ахметов является воспитанником "Рубина". За ЦСКА он выступает с 2018 года. За "армейцев" хавбек провел 60 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: ЦСКА теряет Зайнутдинова. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Валенсия" и "Милан" поборются за защитника "Фиорентины"
-
Гризманном интересуются четыре английских топ-клуба
-
ПСЖ может продать двух игроков ради трансфера Томаса Партея
-
Агент рассказал о сроках возвращения в строй Ильзата Ахметов
-
Джанлуиджи Доннарумма назвал "Милану" зарплатные требования по новому контракту
-
"Ювентус" предложит "Атлетико" одного из трех игроков в обмен на Морату
-
Криштиану Роналду готов сыграть в матче Лиги наций со Швецией
-
Уэльс победил Болгарию в Лиге наций благодаря голу на 94-й минуте
-
Раджа Наингголан может перейти в турецкий топ-клуб
-
"Вулверхэмптон" близок к покупке защитника "Лиона"
-
Джейми Каррагер сделал прогноз об исходе чемпионской гонки в АПЛ
-
Одноклубник Миранчука получил выгодное предложение от аравийского "Аль-Насра"
-
Серхио Регилон хочет перейти в клуб АПЛ
-
3
Месси обсудит с Куманом свою роль в "Барселоне"
-
Переход защитника сборной Нидерландов в "Спартак" задерживается из-за Райолы
-
Бывший нападающий "Челси" рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА
-
Златан Ибрагимович жестко раскритиковал сборную Швеции
-
У "Реала" нет предложений по трансферу Бэйла
-
"Наполи" намерен купить форварда сборной Италии
-
Артуро Видаль потребовал от "Барселоны" крупную сумму за свой уход
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22