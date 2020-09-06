Агент рассказал о сроках возвращения в строй Ильзата Ахметов

Ираклий Гегечкори, агент полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, сообщил, что футболист сможет выйти на поле не раньше второй половины октября.

"Сейчас он тренируется бесконтактно. В начале октября, думаю, начнет тренироваться без ограничений, а в середине октября, как наберет форму, сможет играть. Но это будет решение тренера - выпускать его или нет", - приводит слова Гегечкори ТАСС.

22-летний Ахметов является воспитанником "Рубина". За ЦСКА он выступает с 2018 года. За "армейцев" хавбек провел 60 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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