Агент рассказал о возможном трансфере Смолова в "Локомотив"

Руководитель компании ProSportManagement, ведущей дела 28-летнего нападающего сборной России и "Краснодара" Федора Смолова, высказался о возможном трансфере форварда в "Локомотив".

"Если честно, пока ничего конкретного сказать не могу, все наши мысли и мысли Федора связаны с предстоящей игрой с Хорватией. Если за этим что-то есть, то сначала должны договориться клубы, а мы со Смоловым обсудим ситуацию, как и условились, уже после чемпионата мира. Надеюсь, как можно позже", - сказал Герман Ткаченко.

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