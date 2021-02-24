Агент рассказал о зарплате Яя Туре в украинской клубе
Агент Дмитрий Селюк сообщил, что ивуарийский тренер донецкого "Олимпика" Яя Туре работает в украинском клубе бесплатно.
"Хочу подчеркнуть, что Яя Туре работает в "Олимпике" абсолютно бесплатно. Ни одной копейки "Олимпик" не платит. Ни одной гривны", – сказал Селюк в интервью для каналу "Профутбол Digital" в YouTube.
37-летний Туре завершил карьеру в 2020 году. Африканец выступал за "Беверен", донецкий "Металлург", "Олимпиакос", "Монако", "Барселону", "Манчестер Сити", вновь "Олимпиакос" и "Циндао Хайню".
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|Команда
|М
|О
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|21
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|22
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|22
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|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
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|6
|Колос Ковалёвка
|21
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|7
|Мариуполь
|21
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|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
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|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
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|Карпаты Львов
|22
|13