Агент рассказал о зарплате Яя Туре в украинской клубе

Агент Дмитрий Селюк сообщил, что ивуарийский тренер донецкого "Олимпика" Яя Туре работает в украинском клубе бесплатно.

"Хочу подчеркнуть, что Яя Туре работает в "Олимпике" абсолютно бесплатно. Ни одной копейки "Олимпик" не платит. Ни одной гривны", – сказал Селюк в интервью для каналу "Профутбол Digital" в YouTube.

37-летний Туре завершил карьеру в 2020 году. Африканец выступал за "Беверен", донецкий "Металлург", "Олимпиакос", "Монако", "Барселону", "Манчестер Сити", вновь "Олимпиакос" и "Циндао Хайню".

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