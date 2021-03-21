Агент рассказал о желании Вагнера Лава вернуться в ЦСКА

Теги вагнер лавцска москватрансферы

Агент рассказал о желании Вагнера Лава вернуться в ЦСКАФото: Твиттер @fc_kairat
Эвандро Феррейра, агент экс-форварда ЦСКА Вагнера Лава, в интервью Metaratings.ru прокомментировал вероятность возвращения бразильца в московский клуб в случае назначения главным тренером команды Ивицы Олича.

"Я читал, что Олич возвращается в ЦСКА и станет новым главным тренером. Кроме того, знакомые говорили, что к "армейцам" могут вернуться Красич и Рахимич. Конечно, я прекрасно знаю этих ребят — они много лет играли вместе с Вагнером.

Естественно, я бы хотел видеть сейчас в ЦСКА и Вагнера Лава. Мне очень хочется, чтобы Вагнер вернулся и завершил карьеру в родном клубе, где он был успешным и невероятно счастливым. Раз это получилось у Олича или Красича — почему бы не сделать то же самое Вагнеру? Жаль, но не все зависит от нашего желания", — заявил Феррейра.

Напомним, Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2009 годы, а также с 2010-го по 2012-й и в 2013 году. Всего нападающий сыграл в 173 матчах и забил 86 мячей. Вместе с командой форвард три раза становился чемпионом России, шесть раз побеждал в Кубоке России, четырежды — Суперкубок, а также побеждал в Кубке УЕФА-2004/2005.

Читать также: Красич прокомментировал слухи о возможном возвращении в ЦСКА | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

ЭСК согласилась с "Ростовом" в том, что гол Соу "Химкам" нужно было засчитать

ЭСК согласилась с "Ростовом" в том, что гол Соу "Химкам" нужно было засчитать

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов