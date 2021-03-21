Агент рассказал о желании Вагнера Лава вернуться в ЦСКА
Фото: Твиттер @fc_kairat
Эвандро Феррейра, агент экс-форварда ЦСКА Вагнера Лава, в интервью Metaratings.ru прокомментировал вероятность возвращения бразильца в московский клуб в случае назначения главным тренером команды Ивицы Олича.
"Я читал, что Олич возвращается в ЦСКА и станет новым главным тренером. Кроме того, знакомые говорили, что к "армейцам" могут вернуться Красич и Рахимич. Конечно, я прекрасно знаю этих ребят — они много лет играли вместе с Вагнером.
Естественно, я бы хотел видеть сейчас в ЦСКА и Вагнера Лава. Мне очень хочется, чтобы Вагнер вернулся и завершил карьеру в родном клубе, где он был успешным и невероятно счастливым. Раз это получилось у Олича или Красича — почему бы не сделать то же самое Вагнеру? Жаль, но не все зависит от нашего желания", — заявил Феррейра.
Напомним, Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2009 годы, а также с 2010-го по 2012-й и в 2013 году. Всего нападающий сыграл в 173 матчах и забил 86 мячей. Вместе с командой форвард три раза становился чемпионом России, шесть раз побеждал в Кубоке России, четырежды — Суперкубок, а также побеждал в Кубке УЕФА-2004/2005.
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