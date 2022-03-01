Агент рассказал об эмоциональном состоянии Миранчука из-за травли россиян в Европе

Фото инстаграм Алексея Миранчука

Вадим Шпинев, агент полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, высказался о том, что чувствует его клиент на фоне происходящего в Украине.

Напомним, что в четверг Россия начала военную спецоперацию на территории соседней страны. После этого против Москвы ввели многочисленные санкции, а в Европе появились эпизоды травли россиян.

"Конечно, ему нелегко. Он всё ощущает. На наших соотечественниках за рубежом лежит повышенная ответственность. Лёша достойно смотрелся, практически 40 дней не играл в футбол. Вышел качественно. Нужно спокойно работать и ни на что не обращать внимания. Не надо разговаривать, надо терпеть и работать", - сказал агент.

В матче с "Сампдорией" (4:0) россиянин сыграл впервые с 22 января, вышел на замену в середине второго тайма и записал в свой актив гол + ассист.

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