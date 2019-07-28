Агент рассказал об отношениях Бэйла с Зиданом



Джонатан Барнетт, агент валлийского нападающего "Реала" Гарета Бэйла, вновь раскритиковал главного тренера мадридского клуба Зинедина Зидана.

"Все дело в том, что Зидан не любит Бэйла. Между ними никогда не было никаких отношений", - приводит слова Барнетта El Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что Зидан не рассчитывает на форварда в следующем сезоне и попросил клуб избавиться от игрока.

Интерес к валлийцу проявлял китайский "Цзянсу Сунин", но клуб не сумел договориться с "Реалом" по сумме трансфера.

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