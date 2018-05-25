Агент рассказал, перейдёт ли Буффон в ПСЖ

Сильвано Мартина, агент экс-вратаря "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона, прокомментировал информацию о возможном переходе своего клиента в ПСЖ.

"Мы были бы рады, если бы Буффон выступал за ПСЖ в следующем сезоне" - цитирует агента Le Parisien.

Ранее сообщалось, что Буффон уже согласовал детали своего будущего контракта с ПСЖ. | http://soccernews.ru