Агент рассказал, почему Гарай не перешел в "Спартак"

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Агент рассказал, почему Гарай не перешел в "Спартак"
Агент Тимур Гурцкая рассказал о том, почему в 2017 году сорвался переход защитника "Валенсии" Эсекьеля Гарая в "Спартак".

"Измайлов (бывший вице-президент "Спартака". Прим - Soccernews) полетел в Валенсию, не зная тонкостей агентской работы, и нарушил агентскую этику. Все знают, что Гарай - это близкий друг Жорже Мендеша. А Мендеш - это Владимир Владимирович Путин в футбольном бизнесе. Это самый влиятельный агент, обижать его вообще нельзя. Тем более что Гарай - это его личный клиент. 

Поехать договариваться в Валенсию, не договорившись с Жорже, было ключевой ошибкой. Хотя Гарай на встречу приехал уже с вещами, чтобы ехать в Москву", - сказал Гурцкая в эфире телеканала "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что "Спартак" был готов заплатить за Гарая около 20 миллионов евро.

32-летний Гарай выступает за "Валенсию" с 2016 года, провел за клуб 93 матча и забил пять голов. Ранее он играл за "Ньюэллз Олд Бойз", "Расинг", "Реал", "Бенфику" и "Зенит".

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