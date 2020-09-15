Агент рассказал, почему не состоялся переход Тете в "Спартак"

Агент Александр Маньяков рассказал, что голландский защитник "Лиона" Кенни Тете не перешел в московский "Спартак" из-за своего агента Мино Райолы. В итоге футболист оказался в лондонском "Фулхэме".

"Райола со "Спартаком" не общался. До него не могли дозвониться, когда понимали, что клубы могут договориться. Агент не брал трубку, потому что Тете в сторону "Спартака" не смотрел — у него было предложение из "Фулхэма". Этим фактом "Спартак" раскачивали, добиваясь лучших личных условий и увеличенных агентских. Как только стало ясно, что общаться с Тете и Райолой бессмысленно и игрок настроен на АПЛ, контакт прекратился", - написал Маньяков в своем Telegram-канале.

24-летний Тете перешел в "Фулхэм" за 3,2 миллиона евро. Футболист подписал с английским клубом контракт до лета 2024 года с возможностью продления еще на год.

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