Агент рассказал, почему не состоялся переход Тете в "Спартак"

Теги спартак москвафулхэмкенни тетелионмино райола

Агент рассказал, почему не состоялся переход Тете в "Спартак"

Агент Александр Маньяков рассказал, что голландский защитник "Лиона" Кенни Тете не перешел в московский "Спартак" из-за своего агента Мино Райолы. В итоге футболист оказался в лондонском "Фулхэме".

"Райола со "Спартаком" не общался. До него не могли дозвониться, когда понимали, что клубы могут договориться. Агент не брал трубку, потому что Тете в сторону "Спартака" не смотрел — у него было предложение из "Фулхэма". Этим фактом "Спартак" раскачивали, добиваясь лучших личных условий и увеличенных агентских. Как только стало ясно, что общаться с Тете и Райолой бессмысленно и игрок настроен на АПЛ, контакт прекратился", - написал Маньяков в своем Telegram-канале.

24-летний Тете перешел в "Фулхэм" за 3,2 миллиона евро. Футболист подписал с английским клубом контракт до лета 2024 года с возможностью продления еще на год.

Не пропустите: "Спартак" показал, что осталось за кадром матча РПЛ с ЦСКА. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 14 сентября

Главные новости дня: 14 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов