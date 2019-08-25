Агент рассказал, почему Рибери отказался переходить в "Локомотив"

Жан-Пьер Берне, агент французского новичка "Фиорентины" Франка Рибери, рассказал, почему футболист отказался переходить в московский "Локомотив".

“Мы действительно вели переговоры с московским клубом. Предложение было достойным, но родные Франка наотрез отказались переезжать в Россию. Семья для Рибери всегда была на первом месте, в итоге мы решили принять приглашение “Фиорентины”, хотя по условиям оно было даже чуть хуже”, – приводит слова Берне "Рейтинг букмекеров".

По данным источника, российский клуб предлагал 36-летнему хавбеку двухлетний контракт на общую сумму в два миллиона евро. Также француз хотел жить в большом доме, иметь личного водителя и переводчика, и требовал устроить своих детей во французскую школу.

Несмотря на то, что "железнодорожники" были готовы удовлетворить требования Рибери, он перешел в "Фиорентину" и подписал с итальянским клубом контракт до лета 2021 года.

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