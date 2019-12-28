Агент рассказал, почему Смольникова в "Зените" называют "дедом"
Александр Маньяков, агент защитника петербургского "Зенита" Игоря Смольникова, рассказал, что его клиента в раздевалке команды называют "дедом".
"Слава – очень разносторонний защитник, вопросов никаких тут нет. Но Смольников – это подтвержденное качество, он ниже определенного уровня не опускается. Кроме того, Игорь – это все-таки еще и носитель традиций. Если его убрать, то кто останется? По весу в раздевалке с Игорем мало кто сравнится, даже Дзюба. У Смольникова кличка Дед внутри команды", – приводят слова Маньякова российские СМИ.
Смольников перешел в "Зенит" летом 2013 года из "Краснодара" за шесть миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом истекает летом 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15