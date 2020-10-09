Агент рассказал, собирается ли Ле Таллек выступать за сборную России

Теги дамьен ле таллекроссиямонпелье

Агент рассказал, собирается ли Ле Таллек выступать за сборную России

Адриан Алиай, агент полузащитника "Монпелье" Дамьена Ле Таллека, высказался о получении своим клиентом паспорта РФ.

"Дамьен получил российский паспорт, но пока не время говорить, что он теперь сможет играть за национальную сборную. Может ли он перейти в российский клуб теперь? Не могу пока об этом говорить", - сказал агент.

Напомним, что Ле Таллек выступал в России за "Мордовию" в период с 2014 по 2015 год.

За сборную Франции хавбек не заигран, поэтому имеет право защищать цвета другой национальной команды. 

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