Агент рассказал, собирается ли Ле Таллек выступать за сборную России
Адриан Алиай, агент полузащитника "Монпелье" Дамьена Ле Таллека, высказался о получении своим клиентом паспорта РФ.
"Дамьен получил российский паспорт, но пока не время говорить, что он теперь сможет играть за национальную сборную. Может ли он перейти в российский клуб теперь? Не могу пока об этом говорить", - сказал агент.
Напомним, что Ле Таллек выступал в России за "Мордовию" в период с 2014 по 2015 год.
За сборную Франции хавбек не заигран, поэтому имеет право защищать цвета другой национальной команды.
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