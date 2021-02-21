Агент Рассказова обвинил Тедеско в проблемах футболиста

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Агент Рассказова обвинил Тедеско в проблемах футболиста

Валериюс Мижигурскис, агент защитника "Спартака" Николая Рассказова, выразил мнение, что главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско не дал заиграть его клиенту в московском клубе.

"Травма, несостыковка с тренером. Перед арендой в "Арсенал" он два месяца был не в тренировочном тонусе. "Спартак" летом играл каждые три дня, и его даже не включали в заявку. Получается, он лишь два-три раза в неделю занимался с командой, да и то тренировки были больше восстановительные. После этого в Туле было тяжело. После пары удачных игр бензин закончился", - приводит слова Мижигурскиса "Матч ТВ".

В настоящее время 23-летний Рассказов выступает за тульский "Арсенал" на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел за "канониров" 10 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт со "Спартаком" действует до лета 2021 года.

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