Агент Рассказова отреагировал на информацию об интересе "Аугсбурга" к защитнику "Спартака"

Валериюс Мижигурскис, агент правого защитника "Спартака" Николая Рассказова, дал комментарии касательно появившейся информации о возможном переходе его клиента в немецкий "Аугсбург".

"В декабре мне позвонили из немецкого клуба и сказали, что рассматривают Николая в качестве потенциального новичка команды. Ответил, что Коля находится на контракте в "Спартаке", и мне неэтично обсуждать с ними какие-то детали. Сказал, чтобы они обращались к руководству "красно-белых". Звонили ли они в московский клуб? Были ли какие-то переговоры? Не знаю", - сказал агент.

22-летний Рассказов является воспитанником "Спартака". В нынешнем сезоне он провел 13 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Рыночная стоимость российского фулбека оценивается в 2,5 миллиона евро.

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