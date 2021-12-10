Агент Райола назвал четыре клуба, которые могут купить Холанда

Теги боруссия дортмундэрлинг холандмино райолатрансферыбавария мюнхенреал мадридбарселонаманчестер сити

Агент Райола назвал четыре клуба, которые могут купить Холанда

Фото твиттер Эрлинга Холанда

Мино Райола, агент нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, сделал важное заявление о будущем своего клиента.

"Он сделает следующий шаг. Возможно, этим летом или следующим. Но есть большая вероятность, что он уйдёт этим летом. "Бавария", "Реал", "Барселона" и "Манчестер Сити" - это большие клубы, которые могут подписать Эрлинга. Мы все знали, в том числе "Боруссия", что момент настанет", - сказал Райола.

По неофициальным данным, звёздный норвежец сможет уйти в другую команду летом 2022 года за отступные в размере 75 миллионов евро.

В текущем сезоне Холанд сыграл за "Боруссию" 13 матчей, забил 17 голов и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: Рангник получит солидный бонус, если уговорит Холанда перейти в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Хави уверен, что выведет "Барселону" из кризиса, но при одном условии

Хави уверен, что выведет "Барселону" из кризиса, но при одном условии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов