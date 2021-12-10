Агент Райола назвал четыре клуба, которые могут купить Холанда
Мино Райола, агент нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, сделал важное заявление о будущем своего клиента.
"Он сделает следующий шаг. Возможно, этим летом или следующим. Но есть большая вероятность, что он уйдёт этим летом. "Бавария", "Реал", "Барселона" и "Манчестер Сити" - это большие клубы, которые могут подписать Эрлинга. Мы все знали, в том числе "Боруссия", что момент настанет", - сказал Райола.
По неофициальным данным, звёздный норвежец сможет уйти в другую команду летом 2022 года за отступные в размере 75 миллионов евро.
В текущем сезоне Холанд сыграл за "Боруссию" 13 матчей, забил 17 голов и сделал 4 ассиста.
Не пропустите: Рангник получит солидный бонус, если уговорит Холанда перейти в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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