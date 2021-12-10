Агент Райола назвал четыре клуба, которые могут купить Холанда

Фото твиттер Эрлинга Холанда

Мино Райола, агент нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, сделал важное заявление о будущем своего клиента.

"Он сделает следующий шаг. Возможно, этим летом или следующим. Но есть большая вероятность, что он уйдёт этим летом. "Бавария", "Реал", "Барселона" и "Манчестер Сити" - это большие клубы, которые могут подписать Эрлинга. Мы все знали, в том числе "Боруссия", что момент настанет", - сказал Райола.

По неофициальным данным, звёздный норвежец сможет уйти в другую команду летом 2022 года за отступные в размере 75 миллионов евро.

В текущем сезоне Холанд сыграл за "Боруссию" 13 матчей, забил 17 голов и сделал 4 ассиста.

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