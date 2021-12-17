Агент Райола предложил "Барселоне" ещё одного своего клиента
Фото твиттер Мино Райолы
Известный футбольный агент Мино Райола предпринял попытку трудоустроить в "Барселоне" полузащитника "Реал Сосьедада" Аднана Янузая.
По информации, Mundo Deportivo, представитель 26-летнего футболиста предложил "сине-гранатовым" подписать его клиента.
Решение о целесообразности трансфера бельгийца в ближайшее время примет главный тренер каталонской команды Хави.
Контракт Янузая с "Реал Сосьедадом" истекает в июне 2022 года, поэтому его можно заполучить либо бесплатно по окончании сезона, либо за небольшую сумму в январе.
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14