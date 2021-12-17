Агент Райола предложил "Барселоне" ещё одного своего клиента

Фото твиттер Мино Райолы

Известный футбольный агент Мино Райола предпринял попытку трудоустроить в "Барселоне" полузащитника "Реал Сосьедада" Аднана Янузая.

По информации, Mundo Deportivo, представитель 26-летнего футболиста предложил "сине-гранатовым" подписать его клиента.

Решение о целесообразности трансфера бельгийца в ближайшее время примет главный тренер каталонской команды Хави.

Контракт Янузая с "Реал Сосьедадом" истекает в июне 2022 года, поэтому его можно заполучить либо бесплатно по окончании сезона, либо за небольшую сумму в январе.

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