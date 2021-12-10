Агент Райола прокомментировал итоги голосования за обладателя "Золотого мяча"

1 Теги мино райолазолотой мячроберт левандовскилионель месси

Агент Райола прокомментировал итоги голосования за обладателя "Золотого мяча"

Фото твиттер Мино Райолы

Известный футбольный агент Мино Райола не согласен с результатами голосования за обладателя "Золотого мяча" по итогам 2021 года.

"Я не могу воспринимать это всерьёз. На мой взгляд, Левандовски должен был выиграть "Золотой мяч" в этом году. Но в условиях демократии качество не всегда преобладает. В выборе играют роль эмоции и чувства. Кто нравится, а кто нет", - цитирует Райолу Bayern & Germany.

Напомним, что седьмой "Золотой мяч" в карьере получил нападающий ПСЖ Лионель Месси, опередивший в голосовании Левандовски на 33 балла. 

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