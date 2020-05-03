Агент Райола рассказал, сколько голов Холанд мог бы забивать в "Реале"

Мино Райола, агент нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, заявил, что футболист мог бы забивать очень много голов в мадридском "Реале".

"В составе "Реала" Холанд сможет забивать не меньше Роналду, по 40-50 голов за сезон. Он является прекрасным игроком. Через несколько лет он станет еще сильнее", - сказал Райола в эфире Instagram.

19-летний Холанд перешел в "Боруссию" в зимнее трансферное окно из "Ред Булл Зальцбург". В сумме он провел в нынешнем сезоне 33 матча во всех турнирах, забил 40 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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