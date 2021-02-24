Агент Райола ярко высказался о перспективах Холанда

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Агент Райола ярко высказался о перспективах Холанда

Мино Райола, агент норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, поделился мнением о перспективах своего клиента.

"Холанд станет одной из звезд следующего десятилетия. Такие игроки, как Ибрагимович, Месси и Роналду, подходят к тому возрасту, когда все спрашивают: "Сколько еще мы сможем наслаждаться их игрой?" Поэтому все смотрят на молодых талантов.

Купить Холанда могут не более 10 клубов в мире, четыре из них находятся в Англии. Не думаю, что в мире есть клуб, которому не был бы интересен Эрлинг. Это как сказать: "Есть ли в "Формуле-1" команда, которая не хотела бы подписать Хэмилтона?" - приводит слова Райолы BBC Sport.

В нынешнем сезоне 20-летний Холанд провел за "Боруссию" 25 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Холанд определился с зарплатными требованиями. | http://soccernews.ru
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