Агент Райола ярко высказался о перспективах Холанда
Мино Райола, агент норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, поделился мнением о перспективах своего клиента.
"Холанд станет одной из звезд следующего десятилетия. Такие игроки, как Ибрагимович, Месси и Роналду, подходят к тому возрасту, когда все спрашивают: "Сколько еще мы сможем наслаждаться их игрой?" Поэтому все смотрят на молодых талантов.
Купить Холанда могут не более 10 клубов в мире, четыре из них находятся в Англии. Не думаю, что в мире есть клуб, которому не был бы интересен Эрлинг. Это как сказать: "Есть ли в "Формуле-1" команда, которая не хотела бы подписать Хэмилтона?" - приводит слова Райолы BBC Sport.
В нынешнем сезоне 20-летний Холанд провел за "Боруссию" 25 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20