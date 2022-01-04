Агент: "Реал" сделал предложение ПСЖ по Мбаппе

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Агент: "Реал" сделал предложение ПСЖ по МбаппеФото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Известный итальянский агент Джованни Бранчини, который по информации La Gazzetta dello Sport близок к главному тренеру мадридского "Реала" Карло Анчелотти, поделился информацией по поводу возможного перехода нападающего Килиана Мбаппе в королевский клуб.

"Реал Мадрид" хочет получить Килиана Мбаппе уже сейчас и предложил ПСЖ 50 миллионов евро за него. Я не знаю, чем это закончится, всё зависит от ПСЖ. 

Мне кажется, что эта инициатива Флорентино Переса заслуживает внимания, это послание для стабилизации системы. В конце концов, все считают абсурдом, что игрок такого уровня уйдет летом бесплатно. Сам Килиан тоже хотел оставить клубу деньги за свой переход", - сказал Бранчини.

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