Агент Реброва ярко отреагировал на информацию о приглашении украинца в ЦСКА

Шандор Варга, агент главного тренера будапештского "Ференцвароша" Сергея Реброва, прокомментировал информацию, что украинский специалист отказался возглавить московский ЦСКА по политическим причинам.

"Эта информация - полная ерунда. Я 25 лет являюсь его агентом и работаю над всеми его контрактами. Так что это кто-то перебрал дозу, наверное. Он сейчас третий раз подряд будет чемпионом Венгрии, у «Ференцвароша» такое было в последний раз почти 100 лет назад. Поэтому он счастлив, у него есть действующий контракт, и никаких обсуждений ни с каким другим клубом у нас не было. Со мной, во всяком случае, точно никто не связывался. А других посредников у него нет и не было последние 25 лет. Кто вообще мог сказать, что работа в ЦСКА помешает ему на родине? Пусть назовут этого человека. Такое могли сказать разве что на собрании наркоманов", - приводит слова Варги Sport24.

Ранее сообщалось, что представители ЦСКА выходили на Реброва в конце 2020 года. Тогда руководство московского клуба собиралось уволить нынешнего наставника Виктора Гончаренко, который в итоге сохранил свой пост.

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